"Врезался в склад ядерных отходов": Захарова обвинила Украину в атаке Курской АЭС дроном

Следствием налета БПЛА, по словам российских дипломатов, могла стать полномасштабная ядерная катастрофа.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что в склад ядерных отходов Курской атомной электростанции врезался украинский беспилотник. Об этом говорится на сайте ведомства.

Событие якобы произошло вечером 26 октября. Дрон, по ее словам, БПЛА повредил стену склада. Беспилотник упал на комплекс административных зданий станции. Она отметила, что в беспилотнике "применялись компоненты, поставленные западными странами".

"То, что произошло, доказывает, что для преступного киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма", — заявила Захарова.

Следствием налета БПЛА, по ее словам, могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Других задач при атаке атомной электростанции, как считает Захарова, не могло быть.

Атака на Курскую АЭС

Два беспилотника якобы со взрывчаткой упали и не сдетонировали в Курской области. По информации источников, в результате взрыва третьего беспилотника поврежден фасад здания склада.

26 октября в районе 21:00 якобы была пресечена попытка атаки БпЛА. Тогда российская сторона не заявляла об ударе по складу. Также Минобороны РФ сообщило о якобы перехвате беспилотника в районе населенного пункта Курчатов Курской области средствами ПВО.

Напомним, 27 октября эксперт рассказал, что РФ может взорвать Курскую АЭС для срыва наступления ВСУ. По его словам, ядерные объекты в РФ всегда были зоной повышенной защиты ПВО, случайный пролет дронов почти невозможен. Россияне реализовали далеко не первую провокацию на атомной станции вблизи границы с Украиной.