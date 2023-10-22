В Курской области заявили о частичном обесточивании из-за обстрелов

По словам губернатора Курской области, в поселке Теткино была повреждена ЛЭП и частное домовладение.

Related video

Власти Курской области заявили об обстреле поселка Теткино со стороны Украины. Населенный пункт частично остался без света. Об этом сообщает губернатор российской области Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, сегодня днем, 22 октября, со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино. Он отмечает, что никто из местных не пострадал.

Однако, Старовойт заявил, что в населенном пункте повреждена линия электропередачи, частично нет света.

Поселок Теткино в Курской области

"Аварийные бригады приступили к восстановлению энергоснабжения", — отметил губернатор

Также, по его словам, осколками нанесен ущерб одному из домовладений.

Губернатор заявил об обстрелах Курской области

Удары по объектам на территории Курской области: что известно

Напомним, пресс-служба российского Минобороны сообщила, что в ночь на 18 октября по объектам на территории Белгородской и Курской областей РФ были нанесены удары с помощью беспилотников.

Российское военное ведомство обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины.

Обломки на территории Белгородской области

Об ударах написали и власти вышеуказанных регионов. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что область атаковали 10 беспилотников, из них якобы удалось сбить шесть с помощью систем противовоздушной обороны, а остальные были подавлены средствами РЭБ.

Напомним, Министерство обороны Российской Федерации 15 октября заявило об атаке 27 беспилотников на объекты инфраструктуры на территории Курской и Белгородской областей.