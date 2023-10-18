Белгородская и Курская области были атакованы БПЛА: регионы частично остались без света (фото)

В то же время в Минобороны РФ отчитались о 28 сбитых украинских беспилотника, часть из которых были подавлены с помощью средств РЭБ.

Related video

В ночь на 18 октября по объектам на территории Белгородской и Курской областях РФ были нанесены удары с помощью беспилотников. Пресс-служба российского Минобороны сообщила, что над областями, а также в акватории Черного моря якобы были сбиты 28 БПЛА самолетного типа.

Российское военное ведомство обвиняет в атаке Вооруженные силы Украины.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря перехвачено и уничтожено 28 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сообщении.

Об атаке написали и власти вышеуказанных регионов. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что область атаковали 10 беспилотников, из них якобы удалось сбить шесть с помощью систем противовоздушной обороны, а остальные были подавлены средствами РЭБ.

Важно

Мощные взрывы в Крыму: росСМИ заявили об атаке БПЛА на Евпаторию и Сакский район (карта)

"Сегодня около 5 утра в Курском районе силами Минобороны пресечена атака украинских БПЛА: сбито 6 беспилотников самолетного типа, 4 – подавлены средствами РЭБ", — написал чиновник в Telegram.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что, в Белгородском районе системы ПВО поразили шесть беспилотников, в Яковлевском районе — один, а в Шебекинском городском округе один БПЛА был подавлен средствами РЭБ. При этом чиновник добавил, что в Борисовском районе одному квадрокоптеру удалось сбросить взрывчатку.

"В Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет", — пишет Гладков.

Местные паблики пишут, что кроме атак беспилотников, два населенных пункта — Новая Таволжанка и Архангельское попали под обстрел. В результате атаки нарушена линия электроснабжения, в домах пропал свет.

Также были опубликованы фото обломков, которые упали в Белгородской области после работы ПВО.

Обломки на территории Белгородской области

Обломки на территории Белгородской области

Ранее сообщалось, что российские войска 18 октября нанесли удар по Запорожью, в результате которого погибли два человека и еще четыре получили ранения. Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что в городе частично разрушены квартиры в двух подъездах дома.