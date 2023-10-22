У Курській області заявили про часткове знеструмлення через обстріли

За словами губернатора Курської області, в селище Тьоткіне було пошкоджено ЛЕП и приватне домоволодіння.

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Влада Курської області заявили про обстріл селища Тьоткіно з боку України. Населений пункт частково залишився без світла. Про це повідомляє губернатор російської області Роман Старовойт у Telegram.

За його словами, сьогодні вдень, 22 жовтня, з боку України було обстріляно селище Тьоткіне. Він наголошує, що ніхто з місцевих не постраждав.

Однак, Старовойт заявив, що у населеному пункті пошкоджено лінію електропередачі, частково немає світла.

Селище Тьоткіне в Курській області

"Аварійні бригади приступили до відновлення енергопостачання", — зазначив губернатор

Також, за його словами, осколками завдано збитків одному з домоволодінь.

Губернатор заявив про обстріли Курської області

Удари по об’єктах на території Курської області: що відомо

Нагадаємо, пресслужба російської Міноборони повідомила, що у ніч на 18 жовтня по об'єктах на території Бєлгородської та Курської областей РФ було завдано ударів за допомогою безпілотників.

Російське військове відомство звинувачує в атаці Збройні сили України.

Уламки на території Бєлгородської області

Про удари написала і влада вищевказаних регіонів. Губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив, що область атакували 10 безпілотників, з них нібито вдалося збити шість за допомогою систем протиповітряної оборони, а решту було придушено засобами РЕБ.

Нагадаємо, Міністерство оборони Російської Федерації 15 жовтня заявило про атаку 27 безпілотників на об'єкти інфраструктури на території Курської та Бєлгородської областей.