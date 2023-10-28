Мировые производители оружия увеличивают доходы благодаря военной помощи Украине, — Reuters

Оборонные гиганты Lockheed Martin, General Dynamics, RTX, Rheinmetall и ряд других компаний ожидают увеличения выручки. Причина не только в войне в Украине, но и в вооружении Европы.

Ведущие мировые оборонные компании наращивают доходы благодаря военной помощи Украине. Деньги выделяются на расширение производства и восстановление запасов. Об этом сообщает Reuters.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину начинает увеличивать доходы американских оборонных подрядчиков. Правительство США не только передает вооружение ВСУ, но и восстанавливает собственные запасы. Также Европа заказывает оружие у Штатов из-за опасений дальнейшей агрессии Москвы.

Lockheed Martin, General Dynamics, RTX (ранее Raytheon) и другие ожидают, что заказы, которые они получают сейчас из разных стран, позволят улучшить финансовые результаты в следующих кварталах. Среди заказов ракеты для Patriot, сотни тысяч артиллерийских снарядов и другие образцы вооружения.

В конце 2022 года были подписаны новые контракты на прямые поставки оружия в Украину или на пополнение запасов армии США. Руководство трех оборонных предприятий, о которых говорилось выше, уже говорят, что результаты будут лучше всех ожиданий. Этому способствует российско-украинская война и война в Израиле.

"Мы очень быстро перешли с 14 000 артиллерийских снарядов в месяц до 20 000. Мы работаем на опережение, чтобы расширить производственные мощности до 85 000 и даже до 100 000 снарядов в месяц", — сказал финансовый директор Джейсон Эйкен из компании General Dynamics.

Ракета AIM-120 AMRAAM Фото: ВВС США

General Dynamics Combat Systems ожидает увеличения выручки на 25% по сравнению с 2022 годом. Компания RTX, производящая, в том числе и авиаракеты AMRAAM, получила заказов на 3 млрд долларов. Ожидается еще больше. Еще один ведущий производитель Northrop Grumman имеет рост выручки на 6% благодаря высокому спросу на боеприпасы и ракетные двигатели к снарядам GMLRS. Именно эти боеприпасы имеют значительную роль в ВСУ.

В издании отмечают, что такая тенденция не только в США, но и в европейских компаниях. Шведская Saab повысила свой прогноз продаж из-за высокого спроса на вооружение, а немецкий Rheinmetall ожидает увеличения чистой прибыли.

Напомним, 13 октября в США заявили, что строят несколько заводов для расширения производства боеприпасов.

28 октября СМИ писали, что Словакия и в дальнейшем будет поставлять оружие в Украину, но за деньги.