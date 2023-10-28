200 вертолетов и ракет: Иран проводит учения и готов противостоять Израилю и США, — СМИ

По данным журналистов, на фоне небывалой за десятилетия напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля против ХАМАС может присоединиться Иран.

Армия Ирана начинает военные учения с 200 ударными вертолетами и ракетными установками. В то же время на фоне возросшей напряженности в Израиле военные корабли США переместили поближе к Сектору Газа в Средиземном море. Об этом сообщает The Sun.

Для учений "Власть 1402" дислоцированы танки, авиация и личный состав иранской армии.

На фоне небывалой за десятилетия напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля и ХАМАС может присоединиться Иран.

Военные учения Ирана

Главнокомандующий иранской армией Абдолрахим Мусави заявил о "готовности противостоять угрозам", цитируют его иранские СМИ.

Накануне вечером, 27 октября, Израиль отправил войска и танки через границу Сектора Газа после массированного воздушного удара.

Военные учения Ирана

Есть опасения, что Иран может вмешается – либо напрямую, либо посредством своих прокси-группировок, таких как Хезболла.

Военные учения Ирана

Войска Тегерана проводят учения, в которых, среди прочего, задействованы и модернизированные версии ракет Dawn и Diamond. Провели также испытания новых бомб и ударных вертолетов.

Вертолеты запускали ракеты в темноте и уничтожили условного противника, которого отслеживали с помощью систем ночного видения, отмечают журналисты.

Военные учения Ирана Военные учения Ирана Военные учения Ирана Военные учения Ирана

Сообщается, что заявленная цель учений — определить возможности армии и укрепить авторитет страны в плане обороноспособности.

В свою очередь США направили в Средиземное море свой флот военных кораблей, среди прочего, это и крупнейший в мире авианосец и элитные ракетные крейсеры, эсминцы, и фрегаты.

Пентагон переместил два авианосца вместе с военными кораблями поддержки в восточную часть Средиземноморья после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Также сообщалось, что боевики ХАМАС могли накопить продуктов, а также вооружений на 3-4 месяца боев с Армией обороны Израиля.