200 вертолетов и ракет: Иран проводит учения и готов противостоять Израилю и США, — СМИ
По данным журналистов, на фоне небывалой за десятилетия напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля против ХАМАС может присоединиться Иран.
Армия Ирана начинает военные учения с 200 ударными вертолетами и ракетными установками. В то же время на фоне возросшей напряженности в Израиле военные корабли США переместили поближе к Сектору Газа в Средиземном море. Об этом сообщает The Sun.
Для учений "Власть 1402" дислоцированы танки, авиация и личный состав иранской армии.
На фоне небывалой за десятилетия напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля и ХАМАС может присоединиться Иран.
Главнокомандующий иранской армией Абдолрахим Мусави заявил о "готовности противостоять угрозам", цитируют его иранские СМИ.
Накануне вечером, 27 октября, Израиль отправил войска и танки через границу Сектора Газа после массированного воздушного удара.
Есть опасения, что Иран может вмешается – либо напрямую, либо посредством своих прокси-группировок, таких как Хезболла.
Войска Тегерана проводят учения, в которых, среди прочего, задействованы и модернизированные версии ракет Dawn и Diamond. Провели также испытания новых бомб и ударных вертолетов.
Вертолеты запускали ракеты в темноте и уничтожили условного противника, которого отслеживали с помощью систем ночного видения, отмечают журналисты.
Сообщается, что заявленная цель учений — определить возможности армии и укрепить авторитет страны в плане обороноспособности.
В свою очередь США направили в Средиземное море свой флот военных кораблей, среди прочего, это и крупнейший в мире авианосец и элитные ракетные крейсеры, эсминцы, и фрегаты.
Пентагон переместил два авианосца вместе с военными кораблями поддержки в восточную часть Средиземноморья после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.
Также сообщалось, что боевики ХАМАС могли накопить продуктов, а также вооружений на 3-4 месяца боев с Армией обороны Израиля.