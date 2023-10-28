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Военный Фокус Война в Израиле

200 вертолетов и ракет: Иран проводит учения и готов противостоять Израилю и США, — СМИ

Военные учения Ирана
Фото: Avalon.red | Военные учения Ирана

По данным журналистов, на фоне небывалой за десятилетия напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля против ХАМАС может присоединиться Иран.

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Армия Ирана начинает военные учения с 200 ударными вертолетами и ракетными установками. В то же время на фоне возросшей напряженности в Израиле военные корабли США переместили поближе к Сектору Газа в Средиземном море. Об этом сообщает The Sun.

Для учений "Власть 1402" дислоцированы танки, авиация и личный состав иранской армии.

На фоне небывалой за десятилетия напряженности на Ближнем Востоке возникли опасения, что к войне Израиля и ХАМАС может присоединиться Иран.

Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана

Главнокомандующий иранской армией Абдолрахим Мусави заявил о "готовности противостоять угрозам", цитируют его иранские СМИ.

Накануне вечером, 27 октября, Израиль отправил войска и танки через границу Сектора Газа после массированного воздушного удара.

Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана

Есть опасения, что Иран может вмешается – либо напрямую, либо посредством своих прокси-группировок, таких как Хезболла.

Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана

Войска Тегерана проводят учения, в которых, среди прочего, задействованы и модернизированные версии ракет Dawn и Diamond. Провели также испытания новых бомб и ударных вертолетов.

Вертолеты запускали ракеты в темноте и уничтожили условного противника, которого отслеживали с помощью систем ночного видения, отмечают журналисты.

Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана Fullscreen
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана
Военные учения Ирана

Сообщается, что заявленная цель учений — определить возможности армии и укрепить авторитет страны в плане обороноспособности.

В свою очередь США направили в Средиземное море свой флот военных кораблей, среди прочего, это и крупнейший в мире авианосец и элитные ракетные крейсеры, эсминцы, и фрегаты.

Пентагон переместил два авианосца вместе с военными кораблями поддержки в восточную часть Средиземноморья после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября.

Также сообщалось, что боевики ХАМАС могли накопить продуктов, а также вооружений на 3-4 месяца боев с Армией обороны Израиля.