200 вертольотів і ракет: Іран проводить навчання і готовий протистояти Ізраїлю та США, — ЗМІ

За даними журналістів, на тлі небувалої за десятиліття напруженості на Близькому Сході виникли побоювання, що до війни Ізраїлю проти ХАМАС може приєднатися Іран.

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Армія Ірану розпочинає військові навчання з 200 ударними вертольотами та ракетними установками. Водночас на тлі напруженості, що росте зростає, в Ізраїлі військові кораблі США перемістили ближче до Сектора Газа в Середземному морі. Про це повідомляє The Sun.

Для навчань "Влада 1402" дислоковані танки, авіація та особовий склад іранської армії.

На тлі небувалої за десятиліття напруженості на Близькому Сході виникли побоювання, що до війни Ізраїлю і ХАМАС може приєднатися Іран.

Військові навчання Ірану

Головнокомандувач іранської армії Абдолрахім Мусаві заявив про "готовність протистояти загрозам", цитують його іранські ЗМІ.

Напередодні ввечері, 27 жовтня, Ізраїль відправив війська і танки через кордон Сектора Гази після масованого повітряного удару.

Військові навчання Ірану

Є побоювання, що Іран може втрутитися — або безпосередньо, або за допомогою своїх проксі-угруповань, таких як Хезболла.

Військові навчання Ірану

Війська Тегерана проводять навчання, в яких, серед іншого, пущений в дію й модернізовані версії ракет Dawn і Diamond. Провели також випробування нових бомб і ударних вертольотів.

Вертольоти запускали ракети в темряві й знищили умовного противника, якого відстежували за допомогою систем нічного бачення, зазначають журналісти.

Військові навчання Ірану Військові навчання Ірану Військові навчання Ірану Військові навчання Ірану

Повідомляється, що заявлена мета навчань — визначити можливості армії та зміцнити авторитет країни в плані обороноздатності.

Своєю чергою, США направили в Середземне море свій флот військових кораблів, серед іншого, це і найбільший у світі авіаносець, і елітні ракетні крейсери, есмінці, і фрегати.

Два авіаносці разом із військовими кораблями підтримки перемістили в східну частину Середземномор'я після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Також повідомлялося, що бойовики ХАМАС могли накопичити продуктів, а також озброєнь на 3-4 місяці боїв з Армією оборони Ізраїлю.