ВСУ пробились к западным окраинам Сергеевки под Лиманом, — DeepState (карта)

Благодаря действиям операторов FPV-дронов и коптеров со взрывчаткой, а также подразделениям с автоматическими гранатометами бойцы ВСУ смогли отбросить оккупантов от западных окраин Сергеевки.

Бойцы 68-й отдельной егерской бригады и смежные подразделения смогли выбить российских оккупантов с западных окраин Сергеевки. Об этом сообщают аналитики DeepState в телеграм-канале.

Украинские военные в результате длительных боев смогли отбросить оккупантов с западных окраин Сергеевки на Лиманском направлении. Сразу несколько подразделений вместе с 68-й егерской бригадой выбили войска РФ с нескольких позиций, однако попытки врага восстановить хоть что-то продолжаются.

Один из бойцов 68-й бригады заявил, что успеха удалось достичь благодаря дронам и слаженной работе подразделений.

"Благодаря мощной работе FPV-шников, которые сжигали машины на подходах... Благодаря "скидерам", которые убивали подкрепление врага... Благодаря слаженной работе АГСников и МКшников (автоматические гранатометы, — ред.), особенно вторых, мы убили их очень много и у них шансов не было", — передают слова бойца аналитики.

Карта боев на Лиманском направлении Фото: deepstatemap.live

В вечерней сводке Генерального штаба ВСУ о продвижении в районе Сергеевки не сообщалось.

"На Лиманском направлении враг наступательных штурмовых действий не вел, продолжал перегруппировку войск. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов", — говорится в отчете Генштаба.

Напомним, 28 октября в ISW заявили, что РФ "завербовала" 70 украинских пленных в "добровольческий" батальон "Богдан Хмельницкий.

26 октября бойцы Госпогранслужбы разбили позиции ВС РФ на Лимано-Купянском направлении.