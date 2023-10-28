"Отмечают" день авиации РФ: на входе в Севастопольскую бухту стрельба, — соцсети (видео)

Представители оккупационных властей Крыма пока игнорируют стрельбу в центре Севастополя, свидетельствуют сообщения в соцсетях. Между тем неспокойно неподалеку от местности, где базируется контрдиверсионный отряд ЧФ РФ.

Жители оккупированного Севастополя в Крыму сообщили о стрельбе, которая произошла в направлении Севастопольской бухты, где базируются корабли ЧФ РФ. Возможное место стрельбы — мол, который ее прикрывает. О событиях на оккупированном полуострове сообщили в Telegram-канале "Крымский ветер".

Сообщение о стрельбе появилось в сети в 19:13. Указывается, что неспокойно было в районе Северного мола. Сообщение сопровождалось видео, на котором видно панораму ночного Севастополя и действительно слышны звуки выстрелов.

События в Крыму: детали

Северный мол — гидротехническое сооружение, длиной около 255 метров на входе в Севастопольскую бухту. Напротив — Южный мол длиной 500 м. Между ними — проход шириной около 400 метров. Местность три раза фигурировала как точка атак Сил обороны Украины: соответствующие отметки есть на онлайн-карте военных объектов РФ в Крыму. Кроме того, именно возле Северного мола — место базирования отряда 102 специального назначения ЧФ РФ, который борется с диверсантами.

Севастопольская бухта на карте Google Севастопольская бухта: объекты ЧФ РФ Севастопольская бухта: панорама

Отметим, пока нет комментариев от представителей оккупационных властей в Крыму. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев одно из последних сообщений посвятил празднованию дня армейской авиации РФ, которое происходит именно 28 октября. Напомнил, что вертолетчики России принимают активное участие в войне в Украине.

Напоминаем, 28 октября российские медиа сообщили о подводной лодке "Краснодар", которую командование ЧФ РФ решило отвести на ремонт аж в Балтийское море. Между тем военные эксперты отметили, что ВС РФ пытается укрепиться в районе Евпатории к северу от Севастопольской бухты.