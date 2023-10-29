Российские инструкторы прибывают в Беларусь для обучения операторов БПЛА, — ЦНС

По информации подполья, инструкторы из РФ прибывают в 927-й центр подготовки БПЛА в Брестской области Беларуси.

В Беларусь прибывают инструкторы из Российской Федерации. Задачей российских специалистов является проведение учений для белорусских военных по оперированию БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Белорусские партизаны наблюдают прибытие дополнительных российских инструкторов на территорию страны для проведения учений по оперированию БПЛА", — говорится в сообщении национального сопротивления.

Партизаны отмечают, что инструкторы из РФ прибывают в 927-й центр подготовки БПЛА в Брестской области Беларуси. Сейчас в центре уже эксплуатируются российские беспилотные авиационные системы различных модификаций Supercam S100, S150 и S350.

Представители подполья не исключают, что впоследствии Российская Федерация будет вербовать военнослужащих вооруженных сил Республики Беларусь в ряды ВС РФ.

Военные учения в Беларуси

Россия снова продолжила совместные с Беларусью военные учения как минимум до 29 октября. Они продолжаются на 8 полигонах. По словам представителя Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрея Юсова, у Кремля есть стратегическая задача, которая должна втянуть армию Беларуси в войну против Украины.

Недавно в Беларуси внесли изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", которым внедрили СМС-сообщения и ужесточили наказание за неявку в военкомат. При этом, бумажную повестку не отменяют. Теперь операторы мобильной связи обязаны будут осуществлять смс-рассылки по спискам военкоматов и КГБ, а также передавать в течение недели сведения об абонентских номерах.

Напомним, 23 октября сообщалось, что в РФ недовольны срывом поставок оружия из Беларуси в Иран. Из-за задержки запчастей для иранского оружия российская армия не получила военного снаряжения, за которое уже уплатили деньги, сообщает белорусское подполье.