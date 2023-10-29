Для выявления боеприпасов: Германия передала Украине надводные дроны Sonobot 5 (фото)
По данным немецкого проекта, Украина уже получила 15 таких дронов, еще 55 ожидаются.
Германия передала Украине надводные беспилотники Sonobot 5, помогающие обследовать водоемы и выявлять боеприпасы и другие опасные предметы на дне. Об этом сообщил немецкий проект deaidua.org.
Sonobot 5, разработанный компанией EvoLogics GmbH в Германии, представляет собой компактную надводную платформу, которая легко настраивается под потребности гидрографических исследований внутренних водных бассейнов.
Главным образом, Sonobot 5 применяется для создания трехмерных карт и может быть использован в поисковых операциях для обнаружения объектов, которые могут представлять угрозу безопасности людей и инфраструктуре.
Согласно данным экспертов, по крайней мере некоторые из поставляемых Украине беспилотных надводных аппаратов относятся к модели дронов Sonobot 5. На данный момент Украина уже получила 15 таких дронов, ожидается поставка еще 55 единиц.
Напомним, Фокус писал, что украинские военные уже некоторое время используют словенские дроны Belin, которые ВСУ получили тайно. Компания C-Astral собирает их отзывы, чтобы сделать новую модель еще лучше.
Ранее Фокус сообщал, что ВСУ передали дроны Heavy Shot, которые не по зубам россиянам. Беспилотники сбрасывают мины калибром 60-120 мм и весом до 40 килограммов. Эту полезную нагрузку дроны способны нести на расстояние 20 километров от точки взлета.