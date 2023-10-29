Пока мир не видит: Россия усиливает атаки по территории Украины, — The Times

По данным журналистов, Кремль надеется вернуть инициативу в свои руки до наступления зимы.

Российские войска усиливает атаки по украинским городам. Об этом сообщает британское издание The Times.

В источнике отмечают, что "это были хорошие три недели для президента Путина в Украине".

"Для Киева это тяжелые недели. Как выразился в социальных сетях Масер Гиффорд, бывший британский солдат, воюющий на стороне Украины, это "темные и трудные" времена", — говорится в материале.

Автор статьи считает, что "Кремль надеется вернуть инициативу в свои руки до наступления зимы".

"В условиях, когда американское оружие и внимание Запада внезапно переключились на Ближний Восток, Россия бросила больше людей и техники на ожесточенные наступления на северо-востоке Донбасса, в направлении Купянска, на юго-востоке Донбасса, в Авдеевке, и в Запорожье, к северу от Токмака, чтобы остановить продвижение украинских войск на юг", — пишет он.

Отметим, в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 28 октября указано, что подразделения ВС РФ пытались отбить позиции, которые недавно потеряли под Вербовым. Попытки были неудачными, отметило командование.

Линия фронта между Работиным и Вербовым почти не меняется на онлайн-картах боевых действий. На картах можно увидеть фортификационные линии ВС РФ, но не ясно, где же именно бойцы Сил обороны заняли позиции, которые теперь отбивает враг.

26 октября украинские военные с южного отрезка фронта рассказали о попадании по российскому ЗРК "Тор", стоимостью 60 млн долл. В тот же день удалось взорвать пушку "Тюльпан", которая угрожала оборонительным сооружениям ВСУ.

Напоминаем, боец Сил обороны проанализировал ситуацию под Авдеевкой в Донецкой области. Отметил, что здесь должна решиться осенняя наступательная компания ВС РФ. Между тем под Лиманом есть продвижение ВСУ: удалось отбросить врага от Сергеевки.