Партизаны АТЕШ показали координаты нового завода в РФ, где изготавливают ракеты (фото)

По данным подполья, предприятие стремительно разрастается: строятся новые цеха, набирается новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.

Члены партизанского движения "АТЕШ" заявили о выявлении производства ракет в городе Челябинск и предоставили соответствующие координаты предприятия. Об этом партизаны заявили в своем Telegram-канале.

"Наши агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали изготавливать ракеты различного типа", — говорится в сообщении.

Также в источнике указали на быстрый рост предприятия, который проявляется в строительстве новых цехов и активном приеме новых сотрудников. Количество работников на заводе увеличилось с 10 до 17 тысяч человек.

По данным партизан, точные координаты завода: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Они добавили, что "получают новые подробности и работают над прекращением его деятельности".

Партизаны АТЕШ показали координаты нового завода в РФ, где изготавливают ракеты

Напомним, 18 октября партизанское движение "Атеш" сообщило о переброске в Евпаторию в Крыму российскими военными советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика". В подполье отметили, что враг несет большие потери, поэтому вынужден использовать устаревшую технику, которая уже не способна выполнять необходимые задачи.

17 октября украинское подполье заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации начали перебрасывать значительные ресурсы в Джанкой во временно оккупированном Крыму. По данным партизан, враг готовится к обороне Крыма, ведь чувствует неуверенность из-за возможного удержания Херсонской и Запорожской областей.