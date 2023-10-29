"Был неправ": Нетаньяху извинился за обвинения разведки за неспособность предотвратить войну

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ему не стоило обвинять службу безопасности. Он пожелал сил командирам и солдатам ЦАХАЛа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху принес извинения за свое более раннее заявление, в котором он, вероятно, возложил вину на службы безопасности, а не на самого себя, за неспособность предотвратить масштабную террористическую атаку ХАМАСа 7 октября, самую крупную против Израиля за 75 лет его существования. Об этом сообщает издание Тimes of Іsrael.

"Я был неправ. То, что я сказал после пресс-конференции, не следовало говорить, и я приношу за это свои извинения", — заявил он вскоре после удаления своего первоначального заявления.

Премьер-министр добавил: "Я полностью поддерживаю всех руководителей спецслужб. Я посылаю силы начальнику штаба ЦАХАЛ, а также командирам и солдатам ЦАХАЛа, которые находятся на передовой и сражаются за наш дом".

Напомним, 28 октября президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Израиль выступает "оккупантом" в Секторе Газа, поэтому они объявят страну "военным преступником".

По данным The New York Times ХАМАС мог накопить оружия и провианта для ведения боевых действий в течение 3-4 месяцев.

РФ может выиграть от затяжной войны в Израиле. По словам эксперта по внешней политике РФ Ханны Нотте, события в Израиле отвлекают западных политиков и общественность от войны в Украине.