"Самое большое поражение россиян": в ВСУ рассказали, сколько солдат ВС РФ стянули под Авдеевку

С 10 октября общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек.

Российские оккупанты продолжают безуспешные штурмы на Авдеевском направлении в районе Керамика, Степного, Авдеевки, Тоненького и Опытного. Вчера, 28 октября, там было отбито более 10 атак. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

По его словам, больше всего потерь российские оккупанты понесли в районе Авдеевки.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка — самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общие потери противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составили почти 6,5 тыс. человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники. Только за вчерашний день снова было уничтожено 5 танков врага, среди которых есть Т-90, — рассказал Александр Штупун.

Он добавил, что ВС РФ сосредоточили на Авдеевском направлении до 40 тысяч человек.

"Враг идет вперед, несет потери, остатки убегают назад, и их всеми правдами и неправдами пытаются собрать в кучу и снова гонят вперед. Обычные солдаты видят те потери и начинают отказываться идти на верную смерть, поэтому командование ВС РФ пытается их обманывать или задействовать какие-то свежие силы из глубинки России, которые еще не осведомлены о том, что творится на фронте", — сказал он.

Из-за запугивания командиров все больше россиян начинают сдаваться в плен. Только вчера таких насчитали около 10.

Напомним, что ВС РФ в районе Авдеевки начали масштабное наступление 10 октября 2023 года. 12 октября было подтверждено обезвреживание 1030 единиц живой силы противника.

Ранее сообщалось, что министр обороны Рустам Умеров 28 октября назвал цифру потерь россиян в битве за Авдеевку. Он заявил, что россияне потеряли 4000 бойцов.