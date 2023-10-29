Заканчиваются летальным исходом: оккупанты начали чаще устраивать этнические конфликты

По данным подполья, в большинстве случаев ссоры происходят после чрезмерного употребления алкогольных напитков. Причина в национальном "превосходстве".

В рядах российских оккупантов все чаще начали фиксировать случаи этнических конфликтов. Иногда все заканчивается летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 29 октября.

По информаци украинских аналитиков, прежде всего россияне начинают спорить с тувинцами, которые также состоят в рядах ВС РФ. Они не могут прийти к согласию по многим вопросам.

"Нередко такие споры заканчиваются применением холодного или огнестрельного оружия с летальным исходом. Причины вражды довольно банальны — это вражда на основе традиционного превосходства россиян к порабощенным ею народам и борьбы за распределение военного снаряжения (коллиматоры, тепловизоры и другое оборудование)", — говорится в сообщении.

Отдельно было отмечено, что чаще всего конфликты начинаются после чрезмерного употребления алкогольных напитков. Оккупанты перестают себя контролировать и пытаются доказать друг другу что-то.

В Центре национального сопротивления добавили, что за время, пока Сергей Шойгу возглавляет Министерство обороны РФ ему удалось построить системы преференций для тувинцев, ведь сам он родом с тех мест.

"Производство возбужденных против них дел в военной прокуратуре пытаются скрыть или отложить в "долгий ящик", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября сообщалось, что россияне создают дополнительные репрессивные отряды на временно оккупированных территориях Украины. По данным подполья, работники маневренных групп оккупантов проверяют телефонные связи и активность телефона.