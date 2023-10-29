"Есть глобальные правила": в ОП ответили на предложение Фицо вести 10 лет переговоры с РФ

По словам Михаила Подоляка, в первую очередь представители политических элит на Западе ориентируются на свой электорат, поэтому и могут звучать предложения, которые не по душе Киеву.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо о переговорах с Россией вместо ведения боевых действий. Из такой позиции можно сделать несколько выводов. О них он рассказал в эфире телеканала Freedom 29 октября.

По его словам, в Европе уже осознали, что Украина не позволит оккупационным войскам продвигаться дальше, поэтому начались рассуждения о каких-то эфемерных материях.

"Здесь два подвывода таких — первое, спокойно относимся к любым публичным дискуссионным заявлениям тех или иных представителей разных политических элит, разных национальных политических элит — они ориентируются на свой электорат, они ориентируются на свою внутреннюю политическую повестку", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно советник главы ОП отметил, что в начале войны отношение к Украине было слегка иным, ведь многие на Западе не верили, что российской армии сможет кто-то противостоять. Сейчас же все осознают, что противник не сможет осуществить свои планы.

"Дальше можно спокойно рассуждать о каких-то там эфемерных материях, ну и соответственно вести дискуссии, что важнее — кусок колбасы на столе сегодня с более высокой жирностью или сметаны с более высокой жирностью, ну, или гарантии того, что все-таки есть определенные глобальные правила, по которым все должны жить и строго их придерживаться", — говорит Михаил Подоляк.

Украине сейчас необходимо продолжать переговоры, но лишь с партнерами, которые состоят в проукраинской коалиции. Туда входит огромное количество европейских стран, которые помогут не допустить победу РФ, считает советник главы ОП.

Напомним, 26 октября Роберт Фицо заявил, что Украине и России лучше вести 10 лет переговоры, чем войну. По его мнению, Европейский Союз должен превратиться в миротворца, а не оставаться поставщиком оружия. Более того, политик убежден, что выгнать Москву из Донбасса и Крыма якобы невозможно.