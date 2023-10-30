"Россия — не спасение": Путину трудно показывать РФ как религиозно толерантную страну, — ISW

Владимир Путин на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, отметил РФ как "светоч религиозной гармонии". Однако антиизраильские погромы в Махачкале свидетельствуют о другом.

Антисемитские демонстрации, которые продолжаются в Республике Дагестан и в других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Эксперты ISW пришли к выводу, что Кремлю, вероятно, будет трудно убедить избирателей, что ситуация под контролем, и заверили еврейскую общину, что их меньшинства в РФ — в безопасности, несмотря на свои усилия представить Россию как религиозно толерантную страну.

Пресс-секретарь Главного раввината России в Дагестане Овадя Исаков 29 октября заявил, что сотни еврейских семей в Дагестане должны покинуть страну, ведь "Россия — это не спасение", поскольку "в РФ тоже были погромы".

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 25 октября, на встрече с лидерами нескольких российских религиозных организаций, в том числе лидерами иудейской и исламской конфессий, отметил РФ как "светоч религиозной гармонии".

По данным аналитики ISW, Кремль, скорее всего, имеет целью представить Россию как страну, которая способна защитить свои религиозные меньшинства, чтобы заслужить благосклонность мусульманской и еврейской аудитории на фоне войны Израиля и ХАМАСа и уменьшить напряженность, которую вызвала все более ультранационалистическая Русская православная церковь.

"Российские ультранационалисты выразили обеспокоенность, что антисемитские демонстрации распространятся из Дагестана и Северного Кавказа на другие территории России", — говорится в сообщении.

Кроме этого, эксперты отметили, что Кремль до сих пор не отреагировал на погром и, похоже, оставил объяснение ситуации на региональные власти.

Беспорядки в Махачкале: детали

Напомним, 29 октября сотни людей в Дагестане штурмовали аэропорт из-за рейса Red Wings с гражданами Израиля на борту. Люди держали в руках плакаты с надписями "Детоубийцам — нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев".

Сообщалось, что митингующие останавливали проезжающие мимо автомобили, чтобы проверить их на наличие граждан Израиля. По данным российских медиа, правоохранительные органы никак не препятствуют действиям местного населения.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский также не обошел стороной беспорядки в Дагестане. По его словам, ненависть к другим нациям для России является вполне привычными вещами и удивляться этому не стоит. Подобные нарративы, как отметил далее глава государства, ежедневно произносятся пропагандистами на телевидении, экспертами, а также властью.

29 октября СМИ также сообщали, что организации, подконтрольные американскому миллиардеру Джорджу Соросу, оказывают финансовую поддержку активистам, выступающим на митингах против Израиля. По информации журналистов, деятельность активистов финансировалась через благотворительную организацию Tides Center. За эти средства проводились митинги палестинских "правозащитных групп", которые выступали против действий Израиля после 7 октября.