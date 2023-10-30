В Одессе прозвучали мощные взрывы: виден дым, подробности (фото)

По данным Воздушных сил, в Одесской и Николаевской областях была угроза применения баллистического вооружения. В ОВА призвали людей находиться в укрытиях.

В Одессе прозвучала серия мощных взрывов. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает корреспондент Фокуса.

Всего прозвучало около трех взрывов. По сообщениям очевидцев, от взрывной волны тряслись окна. В одном из районов города виден дым.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил жителей Одесского района о необходимости оставаться в укрытиях.

Чем били по Одессе

В момент объявления тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Одесской и Николаевской областях.

Напомним, в ночь на 30 октября ВС РФ ударили ракетой по пригороду Днепра и атаковали ударными дронами Черкасскую и Хмельницкую области.

Также взрывы прозвучали в оккупированном Крыму. В оккупационной администрации Севастополя заявили об атаке надводных дронов.