В Одессе прозвучали мощные взрывы: виден дым, подробности (фото)
По данным Воздушных сил, в Одесской и Николаевской областях была угроза применения баллистического вооружения. В ОВА призвали людей находиться в укрытиях.
В Одессе прозвучала серия мощных взрывов. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает корреспондент Фокуса.
Всего прозвучало около трех взрывов. По сообщениям очевидцев, от взрывной волны тряслись окна. В одном из районов города виден дым.
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер предупредил жителей Одесского района о необходимости оставаться в укрытиях.
Чем били по Одессе
В момент объявления тревоги в Воздушных силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Одесской и Николаевской областях.
Напомним, в ночь на 30 октября ВС РФ ударили ракетой по пригороду Днепра и атаковали ударными дронами Черкасскую и Хмельницкую области.
Также взрывы прозвучали в оккупированном Крыму. В оккупационной администрации Севастополя заявили об атаке надводных дронов.