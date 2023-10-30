ВС РФ атаковали Украину дронами и "Искандером": взрывы прогремели в трех областях, детали

Взрывы, которые связаны с активной работой ПВО, раздавались в Днепре, Староконстантинове и в Черкасской области. Военные администрации пока не сообщали о последствиях ночной атаки.

Related video

В ночь на 30 октября в Украине звучала воздушная тревога в нескольких регионах. Оккупанты ударили ракетой по пригороду Днепра и атаковали "шахедами" Черкасскую и Хмельницкую области. Фокус собрал актуальную информацию о ночной атаке ВС РФ.

Атака на Днепр

В ночь на понедельник, 30 октября, в пригороде Днепра были слышны взрывы. В области была объявлена воздушная тревога и ракетная опасность. О взрывах сообщило "Суспільне".

Важно

В Украине тестируют новые дроны ST1: будут автономно искать взрывчатку оккупантов (видео)

"В пригороде Днепра слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", -говорится в сообщении.

После двух часов ночи Воздушные силы призвали жителей Днепра пройти в укрытие. Предварительно, по Днепру был нанесен удар ракетой "Искандер-К".

Атака на Хмельнитчину

В Хмельницкой области 29 октября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога из-за атаки ударных дронов-камикадзе Shahed.

О работе ППО в Хмельницкой области сообщили в Хмельницкой ОВА.

Позже в военной администрации снова сообщили о работе противовоздушной обороны. О 23:46. Воздушные силы объявили об отбое угрозы БпЛА по областям.

В телеграм-каналах сообщили, что оккупанты снова атаковали город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Взрывы в Черкасской области

В Черкасской области в ночь на 30 октября тоже прогремели взрывы. Из-за атаки вражеских БпЛА в районе Канева работала противовоздушная оборона. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram.

"Повышенная опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА. В области работает ПВО", — написал Табурец.

Напомним, что российские оккупанты пытаются давить на флангах в районе Авдеевки Донецкой области, а для захвата города Россия бросила почти все имеющиеся силы.

Ранее сообщалось, что оккупанты под Авдеевкой потеряли уже 6,5 тысячи солдат. Она превращается в одно из крупнейших кладбищ для ВС РФ.