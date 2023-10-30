Украину ожидает большая мобилизация: военный аналитик назвал основные причины

Военный Евгений Дикий отметил, желание украинцев не воевать является вполне нормальным, хуже было бы тогда, если все хотели идти на фронт.

Украине не удастся избежать большой мобилизации, прежде всего это связано с тем, что те бойцы, которые воюют с первых дней войны, очень уставшие и истощенные. Об этом заявил военный и экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью для "ТСН".

Не хотеть идти на войну — это нормально

По словам бывшего командира, желание украинцев не воевать является вполне нормальным, хуже было бы тогда, если все хотели идти на фронт.

"Не хотеть идти на войну — это нормально. Не является нормой, когда человек радостно кричит — я хочу воевать. Но с этим нежеланием нужно что-то сделать", — пояснил Дикий.

Однако, как отметил военный, уроки истории показывают, что если не воевать — последствия будут катастрофическими.

"УНР была очень демократичной и она не проводила мобилизацию и ориентировалась на добровольцев. И тогда людей хватило, чтобы отбить первое русское нашествие, а дальше — русские собрались с силами, провели мобилизацию и эту волну погнали сюда. И закончилось все тем, что те, кто не пошли, умирали во время Голодомора, в ГУЛАГах", — говорит Дикий.

Большой мобилизации быть: детали

Кроме того, военный рассказал, что несмотря на попытки власти как можно дольше сохранить на фронте наиболее мотивированных бойцов, избежать большой мобилизации не получится.

По словам Дикого, бойцы, которые воюют с первых дней войны, очень истощены. Следовательно, им нужно найти замену, чтобы не ухудшить ситуацию на фронте. Также повысить желание украинцев идти воевать способны четкие сроки службы и закон о демобилизации.

"Я прекрасно понимаю командиров, которые не хотят отпускать тех, кто воюет с первых дней. Это были мотивированные и опытные люди. Но сейчас они изношены и уставшие", — говорит военный аналитик.

Он отметил, что военные, которые уже на фронте давно, не надеялись, что война продлится так долго. Но если они захотят воевать и после демобилизации — за ними следует оставить такое право.

"Большой мобилизации, по моему мнению, не избежать. Со стороны государства должен быть ряд шагов, в частности — демобилизовать тех, кто отвоевал полтора года. Это нельзя сделать за день", — заявил Дикий.

Экс-командир также считает, что украинским бойцам следует позволить выбирать, в какой именно воинской части служить. Это связано с тем, что из-за плохих командиров, воины становятся так называемым "пушечным мясом".

Напомним, в Украине создан электронный реестр военнослужащих. Его заполняют необходимыми данными и скоро он начнет полноценно работать. Также в Минцифры рассказывали, что на 90% готов реестр призывников "Оберег": он точно заработает до конца 2023 года.