По словам главы оборонного ведомства Германии, немцы должны подготовиться к возможной угрозе, но при этом правительство сейчас не может ускорить процесс подготовки к вероятному вооруженному конфликту.

Жители Германии должны начать привыкать к мысли о возможной угрозе вооруженного конфликта в Европе. Об этом заявил министр министра обороны Германии Борис Писториус, передает телеканал ZDF.

"Мы должны привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны", — заявил Писториус.

По словам главы оборонного ведомства ФРГ, конфликты на Ближнем Востоке и военные действия России против Украины должны вызвать реакцию в немецком обществе. Он подчеркнул важность того, чтобы Германия была готова к самозащите, включая как вооруженные силы (Бундесвер), так и гражданское население.

В то же время, Германия, по его словам, предпримет все необходимые меры в рамках ближневосточного конфликта с целью предотвращения его дальнейшей эскалации.

Писториус отверг обвинения в том, что федеральное правительство слишком медленно реагирует на так называемый переломный момент, утверждая: "Ускорить процесс, как сейчас, просто невозможно". Он подчеркнул, что был создан специальный фонд для финансирования Бундесвера в размере 100 миллиардов евро, и произошли изменения в его структуре.

Однако Писториус отметил, что Бундесвер находился "в заброшенном состоянии" в течение длительного времени.

"Все недостатки, накопившиеся за 30 лет, к сожалению, невозможно исправить всего за 19 месяцев", — подчеркнул министр.

Тем не менее, Писториус заверил, что к концу этого десятилетия Германия будет находиться в совершенно иной ситуации.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Германия готовила новый пакет помощи Украине на 400 миллионов евро, однако в него не вошли дальнобойные ракеты Taurus.

27 октября сообщалось, что Украина получила от Германии системы противовоздушной обороны, надводные дроны, беспилотники Vector и боеприпасы.