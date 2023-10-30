Россия усилила атаки на Запорожскую область: за сутки нанесли 178 ударов, есть пострадавшие (фото)
По данным военной администрации, для обстрелов оккупанты используют беспилотники, авиацию, реактивную и ствольную артиллерии.
За прошедшие сутки российские военные 178 раз ударили по Запорожской области. В результате обстрелов пострадал 16-летний парень и 59-летняя женщина. Об этом сообщает председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Отмечается, что оккупанты нанесли 178 ударов по населенным пунктам Запорожской области:
- 35 атак беспилотниками по Гуляйполю, Новодаровке, Чаривному, Малиновке, Работино, Малой Токмачке, Полтавке, Каменскому, Малым Щербакам и Пятихаткам;
- 8 раз обстреляли из РСЗО Новояковлевку, Малую Токмачку, Малиновку и Пятихатки;
- 3 авиаудара по Орехову и Работино;
- 123 обстрела из артиллерии территории Беленького, Зализничного, Новоандреевки, Левадного, Егоровки, Белогорья, Темировки, Степного, Каменского, Пятихаток, Малых Щербаков.
Также, по сообщению председателя Запорожской ОГА, разрушено 6 жилых домов и объектов инфраструктуры.
Боевые действия в Запорожской области
Как недавно отмечали аналитики Института изучения войны, Россия начала новое наступление в Запорожской области. Враг пытался продвинуться возле сел Полтавка и Приютное.
Также в сегодняшней утренней сводке Генштаба рассказали, что ВС РФ безуспешно пытались пять раз восстановить утраченное положение в Запорожской области, в частности в районе Работино. Тем временем украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а армия врага несет потери в живой силе и технике.
Напомним, сегодня, 30 октября, в Одессе прогремела серия взрывов. От взрывной волны у жителей города тряслись окна, а в одном из районов Одессы был виден дым.