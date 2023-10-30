Израильские танки зашли на окраины Газы: основная дорога перерезана (видео)

Армия обороны Израиля официально сообщила о расширении операции против боевиков ХАМАС. Бронетехнику заметили на одной из ключевых дорог.

Бронетанковые части израильской армии зашли на окраину города Газа после объявления о начале наземной операции несколько дней назад. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские танки вошли на окраину города Газа в Секторе Газа. Войска перерезали важную дорогу с севера на юг. Очевидцы говорят, что в Зайтунском районе были замечены танки, которые перекрыли дорогу Салах-ад-Дин. Утверждается, что военные открывают огонь, если какая-то машина будет проезжать мимо.

Армия выпустила предупреждение, что гражданским не стоит перемещаться между югом и севером Газы. Также в Армии обороны Израиля заявили, что в Сектор Газа были введены дополнительные силы. Наступление происходит на юге, севере и в центральной части Газы.

Напомним, 28 октября СМИ писали, что ХАМАС мог накопить продуктов и ракет со взрывчаткой на 3-4 месяца активных боевых действий в Израиле.

29 октября в США заявили, что конфликт на Ближнем Востоке может распространиться, но Штаты делают все, чтобы предотвратить разрастание боевых действий.