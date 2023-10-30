Дым над бухтой: в Севастополе прозвучала серия мощных взрывов (видео)

По данным местных Telegram-каналов, в Новофодеровке возможен "прилет" по территории аэродрома, а в Севастополе поднимается столб дыма в районе Морвокзала. Также громко было в Саках.

В ряде населенных пунктов временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщает "Крым. Реалии" ("Радио Свобода").

Взрывы прозвучали в оккупированных Севастополе, Саках и Евпатории.

Севастополь

Как пишет Telegram-канал "Крымский ветер", в Севастополе было зафиксировано, по меньшей мере, три взрыва. Очевидцы сообщают о столбе дыма, который поднимается над Севастопольским морским заводом.

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом российские военные якобы перехватили две воздушные цели.

При этом жители города сообщили о дыме в районе Южной бухты, а также со стороны площади Нахимова, где расположен вход в Морвокзал.

Взрывы в Саках

В Саках также были услышаны последовательные взрывы.

"В Саках слышны взрывы, уже было 3-4, сообщают наши подписчики", — говорится в сообщении Telegram-канала "Крымский ветер".

Взрывы в Новофедоровке

Согласно информации, предоставленной тем же Telegram-каналом, также возможно был зафиксирован "прилет" в районе аэродрома в Новофедоровке. Позже сообщалось, что в ту сторону помчалась пожарная машина.

Напомним, 30 октября ВС РФ атаковали Одессу и пригород с применением противокорабельных ракет "Оникс". В результате удара по судоремонтному заводу в Одесском районе пострадали два человека.

Напомним также, 30 октября взрывы прозвучали в оккупированном Крыму. В Севастополе заявили об атаке надводных дронов.