СБУ разоблачила агента ФСБ, который за 30 тысяч гривен шпионил за перемещением колонн ВСУ (видео)

Мужчина самостоятельно вышел на связь с представителем ФСБ и предложил помощь в войне с Украиной. За выполненное задание он получил 30 тысяч гривен.

Украинская Служба безопасности задержала жителя Запорожья, который установил на основных дорогах области камеры и следил за перемещением колонн Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Сотрудничать с ФСБ мужчина начал в конце сентября. Он дистанционно вышел на администратора российского Telegram-канала и предложил помощь в войне с Украиной.

"После получения "предложения" администратор российского интернет-ресурса вывел мужчину на связь через мессенджер с представителем ФСБ", — говорится в сообщении.

Местный житель должен был собирать информацию о количестве и маршрутах передвижения техники ВСУ. Отмечается, что в поле зрения украинской службы безопасности он попал, когда собирал информацию об областном управлении СБУ.

Чтобы проследить за перемещением колонн украинской военной техники мужчина установил вдоль дорог собственные скрытые веб-камеры. Российская спецслужба намеревалась собрать информацию о колоннах тяжелой бронетехники и артиллерии ВСУ, которые привлечены к контрнаступательным операциям. За выполненное задание мужчина получил на банковскую карточку 30 тыс. гривен.

"Агент установил веб-камеры в локациях, на которые ему указал "куратор" из ФСБ. После установки веб-камер они должны были осуществлять непрерывную онлайн-трансляцию автомобильного трафика с предоставлением удаленного доступа кадровым сотрудникам ФСБ", — отметили в СБУ.

Служба безопасности вовремя обнаружила и деактивировала скрытые видеокамеры. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала на Кировоградщине жителя Донецкой области, который после полномасштабного вторжения России в Украину начал работать на российскую спецслужбу. Он собирал информацию о местах базирования подразделений ВСУ и локации местных штабов Теробороны.