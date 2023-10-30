Гибкое решение: в США морские пехотинцы испытывают инновационную систему ПВО MADIS Mk1

Система обладает модульной конструкцией, что позволяет легко модернизировать отдельные компоненты и устанавливать на платформы различные виды вооружения, включая ЗРК.

Корпус морской пехоты США усиливает свои возможности ПВО за счет инновационной системы MADIS Mk1. На полигоне Юма, штат Аризона, в сентябре состоялись интеграционные испытания этой платформы, которая была специально разработана для удовлетворения сложных и постоянно меняющихся потребностей подразделений морской пехоты. Об этом 30 октября сообщили обозреватели Army Recognition.

"Под наблюдением специализированного испытательного подразделения система продемонстрировала свои надежные возможности, что свидетельствует о ее готовности к выполнению будущих оперативных задач", — говорится в публикации.

Система MADIS Mk1 — что известно

Это гибкая многосенсорная система, включающая в себя новейшие технологии радиолокации, обнаружения и слежения, а также системы вооружения для обеспечения комплексного и интегрированного прикрытия ПВО.

Эксперты подчеркивают, что MADIS Mk1 имеет модульную конструкцию, что обеспечивает высокую гибкость при ее развертывании. Она может быть установлена на различных транспортных средствах, включая вездеходы, что обеспечивает максимальную мобильность на поле боя. Эта же модульность позволяет легко модернизировать отдельные компоненты, что важно для поддержания системы в актуальном состоянии.

Системы обнаружения MADIS Mk1

Комплекс использует радары с активной электронно-сканирующей решеткой (AESA), обладающие отличным разрешением и большой дальностью действия. Они могут отслеживать одновременно несколько целей и с высокой точностью отличать воздушные угрозы от неопасных объектов.

Система также оснащена оптическими и инфракрасными датчиками для более точной идентификации целей и лучшей работы в условиях недостаточной освещенности и неблагоприятных погодных условий.

Вооружение

Что касается огневой мощи, то MADIS Mk 1 оснащен различными видами вооружения, включая ракеты класса "земля-воздух" и зенитно-артиллерийские комплексы. Вооружение интегрировано в автоматизированную систему управления огнем (СУО), позволяющую быстро и точно реагировать на воздушные угрозы.

Система MADIS Mk1 в ходе испытаний на полигоне в Юме

Кроме того, система способна подключаться к более широким сетям связи и передачи данных, что позволяет улучшить координацию действий с другими подразделениями и повысить уровень осведомленности об обстановке.

Таким образом MADIS Mk1 — это комплексная система ПВО, сочетающая в себе современные технологии обнаружения, мощную огневую поддержку и высокую модульность. Она специально разработана для модернизации существующих батальонов ПВО малой дальности (LAAD) и обеспечения морской пехоты необходимыми средствами для противостояния современным и будущим воздушным угрозам.

Напомним, Воздушные силы США рассматривают варианты улучшения ПВО на фоне новых угроз со стороны ракетного вооружения России и Китая. Один из вариантов защиты — вернуть зенитные комплексы к объектам критической инфраструктуры в масштабах холодной войны.