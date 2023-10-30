Российские войска перешли в наступление под Бахмутом, — Сырский

По словам командующего Сухопутных войск, оккупанты привлекают артиллерийский, минометный огонь и удары дронов-камикадзе.

Оккупанты усилили наступательные действия на востоке Украины, в частности на Бахмуте. Ситуация остается сложной. Об этом сообщает командующий Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Сырский.

По данным генерала, российские войска не оставляют попыток достичь успехов и ежедневно атакует украинские позиции. Враг активизировал боевые действия на двух направлениях: Купянск и Бахмут.

Боевые действия на Купянском направлении Фото: deepstatemap.live Карта боевых действий на Бахмутском направлении Фото: deepstatemap.live

"Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник значительно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", — пояснил Сырский.

Кроме этого он добавил, что российские действия направлены на то, чтобы остановить движение Сил обороны вперед. Наступательные действия ВС РФ сопровождаются плотными обстрелами из артиллерии, минометов, а также дронов-камикадзе. Командующий Сухопутных войск заявил, что оккупанты имеют большие потери и не может достичь поставленных целей.

"После детального рассмотрения особенностей характера и способа действий врага мы обсудили все возможные пути применения наших войск. Спланировали дальнейшую работу", — пояснил Сырский.

Но действия ВСУ зависят от мужества и стойкости военных, поэтому генерал отметил особенно важную роль моральной составляющей для выполнения приказов.

Напомним, 26 октября в ВСУ заявили, что на Купянском направлении ведется активная оборона.

30 октября в ISW сообщили, что ВСУ прошли железную дорогу под Бахмутом.