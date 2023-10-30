Удар по судоремонтному заводу под Одессой: возросло количество пострадавших (фото)

По данным прокуратуры, в результате вражеского удара четверо человек получили ранения различной степени тяжести, двое из которых госпитализировали. Также устанавливаются другие лица, которые могли пострадать.

Число пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами России по судоремонтному заводу в Одесской области, увеличилось до четырех человек. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести в результате вражеской атаки. Двое из пострадавших были госпитализированы в больницу.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной вред, в результате попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура Фото: Одесская областная прокуратура

Правоохранители зафиксировали военное преступление ВС РФ.

Чем ударили ВС РФ по судоремонтному заводу

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне применили три ракеты "Искандер-М" при атаке на судоремонтный завод.

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", — отметила Гуменюк.

Обстрел Одессы и пригорода 30 октября

Утром 30 октября корреспондент Фокуса сообщал о мощных взрывах в Одессе. В некоторых районах города от взрывной волны тряслись окна.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ВС РФ ударили по судоремонтному заводу в Одесском районе. Тогда сообщалось о двух пострадавших, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. По информации нардепа Алексея Гончаренко, Одессу и пригород атаковали шестью противокорабельными ракетами "Оникс".