На Одесщине мужчина пытался "прорвать" границу и вывезти уклонистов в Приднестровье (видео)

С помощью незаконной схемы уклонисты пытались добраться до Европы через непризнанное Приднестровье. За помощью они обратились к жителю Киева, который за свои "услуги" взял 7 тыс. долларов.

В Одесской области задержали организатора международной преступной группировки, который пытался "прорвать" границу и вывезти в самопровозглашенное Приднестровье двух уклонистов. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Организовал незаконную схему житель Киева, который уже был судим за торговлю наркотиками. Переправлять уклонистов за границу ему помогали два жителя непризнанного Приднестровья.

"Для поиска уклонистов они создали специализированный Telegram-канал, который администрировали с территории непризнанного Приднестровья. На этом интернет-ресурсе фигуранты предлагали военнообязанным за деньги избежать мобилизации через бегство за границу", — говорится в сообщении.

Киевлянин привозил мужчин призывного возраста, которые хотели сбежать за границу, в свой частный дом на границе Одесской области. В доме уклонистам проводили инструктаж по нелегальному переходу через границу и действий на случай задержания правоохранителями.

За свои услуги организатор схемы взял 7 тыс. долларов. За эти средства военнообязанных мужчин обещали переправить в ЕС в обход контрольно-пропускных пунктов через Приднестровье.

Фото: прес-центр СБУ

Во время обыска квартиры организатора схемы украинская служба безопасности обнаружила банковские карты, мобильные телефоны и наличные в иностранной валюте. Задержанному мужчине сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через госграницу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа в Одессе задержали сотрудника ВВК и его сообщников, которые способствовали незаконной переправке мужчин через границу Украины. Уклонистам изготавливали документы, которые помогали избегать призыва на военную службу. За такие услуги мужчины платили 10 тыс. долларов.

Также 27 октября правоохранители разоблачили еще две схемы побега уклонистов за границу. Уклонистов вносили в базу данных как водителей транспорта фиктивных фирм, а некоторым помогали пересечь границу за пределами КПП в Черновицкой области.