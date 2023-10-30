"Пережила непостижимые ужасы": в Израиле официально подтвердили смерть 23-летней Шани Лук (фото)

Мир облетело видео похищения боевиками ХАМАС девушки, в которой позже узнали художницу из Германии Шани Лук. Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что ее лишили головы.

23-летняя израильтянка немецкого происхождения Шани Лук, которую похитили боевики ХАМАС, погибла. Это 30 октября подтвердила в соцсетях пресс-служба Министерства иностранных дел Израиля.

"Шани, которая была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и провезена по Газе террористами ХАМАС, пережила непостижимые ужасы", — говорится в сообщении.

В израильском МИД заявили, что их сердца разбиты.

"Да будет благословенной ее память", — добавила пресс-служба.

Публикация пресс-службы МИД Израиля Фото: Скриншот

Информацию о смерти девушки также опубликовала пресс-служба посольства Израиля в Украине.

"Отрубили голову": как умерла Шани Лук

В интервью изданию WELT президент Израиля Ицхак Герцог описал обстоятельства смерти заложницы ХАМАС Шани Лук.

"Ее череп найден. Это означает, что эти варварские, садистские животные просто отрубили ей голову, когда они нападали, пытали и убивали израильтян", — сказал он.

Лидер Израиля выразил свои глубокие соболезнования семье погибшей. Он добавил, что еще примерно 40 тел остаются не идентифицированными.

"То, что мы видели на границе между Газой и Израилем, выходит далеко за рамки погрома. Мы увидели бойню. Мы видели, как на улицах текла кровь. Мы видели самые ужасные трагедии, которые только можно представить", — подчеркнул Герцог.

Похищение и смерть Шани Лук: что уже известно

В сети появилось видео нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле, на котором боевики удерживают в машине девушку. На кадрах было видно, что ее нога травмирована. Родственники узнали в заложнице тату-художницу Шани Лук, которая приехала в Израиль из Германии.

Фото Шани Лук

Впоследствии мать Шани Лук сообщила, что девушка жива и находится в критическом состоянии в больнице в Секторе Газа. Женщина рассказала, что у ее дочери сломаны ноги и руки.

30 октября мать и сестра художницы объявили о ее смерти. Сообщалось, что израильская поисковая служба идентифицировала кость основания черепа, без которой человек не может выжить.