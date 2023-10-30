ВС РФ обстреляли Херсон: под удар попала маршрутка, есть пострадавшие (фото)

По данным начальника ОВА Романа Прокудина, в результате вражеского обстрела семеро человек получили ранения различной степени тяжести.

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали автобус маршрутного такси в Херсоне, в результате чего семеро человек пострадали. Об этом в понедельник, 30 октября сообщил глава Херсонской областной военной администрации Роман Прокудин.

Изначально сообщалось о четверых гражданах, которые получили ранения в результате вражеской атаки. Однако позже в ОВА уточнили, что речь о семи пострадавших. Из них двое мужчин и пятеро женщин.

"36-летняя херсонка получила тяжелые ранения. Также женщину, 69 лет, госпитализировали в хирургическое отделение в состоянии средней тяжести", — сообщил Прокудин.

В ОВА отметили, что всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Обстрел Украины 30 октября

В ночь на 30 октября ВС РФ ударили ракетой по пригороду Днепра и атаковали ударными дронами Черкасскую и Хмельницкую области.

После этого, утром 30 октября, ВС РФ обстреляли городу Одессу и пригород. В Одесской ОВА сообщили об ударе по судоремонтному заводу в Одесском районе, в результате чего пострадали четверо сотрудников предприятия.

Нардеп Алексей Гончаренко сообщал о шести противокорабельных ракет "Оникс", которые запустили по Одессе. По информации командования, по судоремонтному заводу ударили тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".