Истребитель с 22 ракетами: F-15EX Eagle II в финальной версии совершил первый полет (видео)

Новейшая версия знаменитого F-15 имеет цифровую кабину пилота, оснащена системой управления fly-by-wire, а также вооружена 22 ракетами "воздух-воздух" типа AIM-120 AMRAAM или AIM-9X Sidewinder.

Компания Boeing подняла в воздух первый истребитель F-15EX Eagle II, который был создан в окончательном эксплуатационном виде. Самолет отправился в первый полет, имея только грунтовую окраску и небольшой серийный номер 20-0003 на спаренных хвостах. Но перед поставкой в ВВС США самолет должен получить окончательную окраску и знаки отличия. Об этом 30 октября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

В ходе комплексных испытаний и оценки самолета F-15EX принял участие в 19 крупных учениях и взаимодействовал с самолетами 5-го поколения. Были произведены пуски ракет класса "воздух-воздух", а также ракет с неядерной боеголовкой класса "воздух-земля".

Собранные данные в настоящее время изучаются Центром оперативных испытаний ВВС и Пентагоном, после чего будет принято решение о начале серийного производства. Если планам ВВС ничего не помешает в 2025 году в Портленде на авиабазе будет сформировано первое подразделение F-15EX Национальной гвардии.

Что известно о F-15EX Eagle II

Компания Boeing представила ВВС США финальную версию усовершенствованного варианта истребителя F-15EX Eagle II, который является модернизированной версией устаревших F-15E Strike Eagle.

Новый истребитель оснащен множеством видов вооружения 22 ракетами "воздух-воздух" типа AIM-120 AMRAAM или AIM-9X Sidewinder, а также может нести до 13 т боеприпасов "воздух-земля" типа JDAM или Small Diameter Bomb (SDB). Для ближнего боя имеется 20-мм пушка M61 A1 Vulcan.

Инновационная цифровая кабина пилота, оснащенная большим количеством дисплеев и современной авионикой, позволяет пилотам лучше ориентироваться в обстановке и повышает эффективность работы. Самолет оснащен системой управления fly-by-wire, которая повышает маневренность машины и снижает нагрузку на летчика. Кроме того, обновленный комплекс РЭБ расширяет возможности по обнаружению и отражению вражеских угроз.

Эксперты отметили, что в целом F-15EX Eagle II имеет ряд стратегических преимуществ перед старшими моделями F-15, в том числе увеличенный срок службы и снижение эксплуатационных расходов.

"Увеличенный объем вооружения и разнообразная совместимость с оружием делают его весьма универсальным боевым самолетом", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что руководство ВВС США намерено сократить парк одних из самых востребованных истребителей F-15E Strike Eagle до 2028 года. В связи с переориентацией расходов из 218 самолетов Strike Eagle не списание пойдут 119 машин.