Партизаны АТЕШ показали логистику ракет "Оникс" и "Калибр" ВС РФ в Крыму (фото)

По данным членов движения, недалеко от оккупированного Севастополя находится закрытая железнодорожная станция, на которой разгружают составы с ракетами для снаряжения кораблей Черноморского флота России.

Партизаны движения "АТЕШ" провели разведывательную операцию и выявили логистику Вооруженных сил России близ оккупированного Севастополя, где разгружают ракеты. Об этом члены движения сообщили в своем Telegram-канале.

Так, разведку провели в закрытом месте разгрузки военных подразделений оккупантов, расположенном к северу от оккупированного Севастополя, недалеко от города Инкерман.

По данным партизан, на станции происходит разгрузка крылатых ракет "Калибр" и противокорабельных ракет "Оникс", предназначенных для берегового ракетного комплекса.

Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш Фото: Telegram Атеш

После разгрузки военных составов с ракетами, они направляются в бухту "Сухарная", где происходит снаряжение кораблей этими ракетами.

"Координаты объекта: 44.629404, 33.590796", — сообщили партизаны.

Фото: Telegram Атеш

Напомним, в оккупированном Крыму в результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Кроме того, утром 30 октября оккупанты сообщили об атаке морских дронов в районе Севастополя. Позже в Минобороны РФ заявили, что ВСУ атаковали оккупированных полуостров восьмою ракетами Storm Shadow.