Новая опасность: чем рискует Украина, поддерживая Израиль, – The Washington Post

По словам эксперта, произраильская позиция Зеленского "не имеет смысла", потому что не будет услышана в арабском и мусульманском мире.

Немедленная и решительная поддержка Израиля в войне с ХАМАС президентом Украины Владимиром Зеленским поставила под угрозу усилия Киева с целью получить поддержку арабских и мусульманских стран в войне против России. Об этом пишет издание The Washington Post.

После внезапного нападения Хамас на Израиль 7 октября Зеленский заявил о позиции Украины, созвучной с реакцией Соединенных Штатов.

Как пишет WP, позиция Зеленского также привлекла внимание к все более тесным отношениям между Россией и Ираном, который является главным спонсором ХАМАС, заклятым врагом Израиля, а также важным поставщиком беспилотников и другого оружия для Москвы.

"Это одно и то же зло, с той лишь разницей, что ХАМАС – это террористическая организация, которая напала на Израиль, а Россия – это террористическое государство, которое напало на Украину", – цитирует издание слова Зеленского на Парламентской ассамблее НАТО 9 октября.

Но учитывая, что военная операция Израиля идет уже четвертую неделю, а жертвы среди палестинского гражданского населения растут, война в секторе Газа представляет собой одно из самых сложных дипломатических испытаний для Украины с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

С какими рисками столкнется Украина, поддерживая Израиль

Напряженность в отношениях с мусульманскими и арабскими странами, однако, является лишь одним из рисков, с которыми сталкивается Киев. К этому добавляется вынужденная конкуренция с Израилем за внимание мирового сообщества и военную поддержку США, где ситуация дополнительно осложняется тем, что новым спикером палаты представителей стал Майк Джонсона, который выступает против дополнительной помощи Украине.

Ранда Слим, ливанско-американский специалист по внешней политике из Института Ближнего Востока, сказала, что произраильская позиция Зеленского "не имеет смысла", потому что многие арабские и мусульманские страны видят больше сходства между Израилем и Россией — как агрессивными военными державами — чем между Израилем и Украиной.

"Они не собираются принимать то, что говорит Байден, сравнивая Россию и ХАМАС. Они больше сравнивают Россию и Израиль с точки зрения количества погибших и нападения на мирное население", – подчеркнула эксперт.

По словам Слим, Зеленский мог бы завоевать больше друзей, если бы он был "готов сказать, что действия России в Украине аналогичны действиям Израиля в секторе Газа". При этом эксперт добавила, что "не видит, чтобы Украина была готова или хотела это сделать".

По словам директора украинской программы лондонского аналитического центра Chatham House Ориси Луцевич, Украина готовится к тому, что поддержка США сократится.

"План Б" Украины, о чем свидетельствуют недавние совместные предприятия с немецкими и турецкими оружейными компаниями, а также переговоры с британскими и американскими производителями, заключается в том, чтобы максимально дистанцироваться от внешней политики, считает директор центра.

"Если Америка полностью откажется от Украины, это будет очень сложно. Но Украина будет продолжать сражаться, используя собственные ресурсы и помощь европейских союзников", – сказала Луцевич.

Напомним, на Мальте состоялась встреча по "формуле мира" Зеленского. К саммиту присоединились 66 стран, Китай и РФ проигнорировали встречу.

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