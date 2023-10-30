"Живу с этим страхом": Зеленский заявил, что Третья мировая война может начаться в Украине

По словам украинского президента, боевые действия уже начались в Израиле, потом могут перейти в страны Азии, а затем "взорваться" где-нибудь еще. Это и есть причина, по которой нужно остановить российскую агрессию сейчас.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если не остановить Россию сейчас, то в будущем мир может столкнуться с глобальными последствиями Третьей мировой войны. Об этом он рассказал в интервью Time, которое было опубликовано 30 октября.

По его словам, он категорических против даже временного перемирия с Россией, так как это будет означать открытую рану, ответственность за которую ляжет на плечи будущих поколений.

"Может быть, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны, да и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет замять дело любой ценой. Но для меня это проблема, потому что мы остаемся с этой взрывной силой. Мы только откладываем ее детонацию", — заявил Владимир Зеленский.

Автор материала Саймон Шустер отметил, что украинский президент все еще намерен победить в войне на условиях Киева, поэтому принимается решение о смене тактики. Поток западного оружия со временем может уменьшиться и поэтому Украина наращивает собственное производство ракет и БПЛА, которые после этого применяются против врага.

Глава государства, говорится далее в материале, убежден, что если сейчас не остановить Россию, тогда боевые действия могут выйти далеко за пределы Украины.

"Я давно живу с этим страхом. Третья мировая война может начаться в Украине, продолжиться в Израиле, оттуда перейти в Азию, а затем взорваться где-нибудь еще. Помогите Украине остановить войну, пока она не распространилась, и пока не стало слишком поздно", — заявил Владимир Зеленский.

Он уже говорил неоднократно об этом своим западным коллегам, однако опасения того, что аудитория перестала обращать внимание на риски, остается.

Напомним, 28 октября глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Третья мировая война "вот-вот начнется". Комментируя начало сухопутной операции Израиля в Секторе Газа он отметил, что оттуда "пламя войны" может распространиться и на другие регионы мира.