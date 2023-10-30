Крым становится все более уязвимым для разного рода ракетных атак, — военный обозреватель (видео)

По словам Александра Коваленко, российская ПВО не справляется со своими прямыми задачами и уменьшается в потенциале в целом.

Временно оккупированный полуостров Крым в ближайшее время может стать еще более уязвимым для разного рода ракетных атак. Об этом 30 октября рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По словам обозревателя, Украина имеет перспективы получить от международных партнеров ряд новых образцов оружия, в частности, вероятно, и ракеты ATACMS, которые будут иметь дальность поражения 300 километров.

"Итак, Крыму следует приготовиться. Крым — это временно оккупированная территория, на которой россияне не контролируют воздушное пространство. И даже сегодня утром поступила информация о том, что опять-таки были какие-то якобы потери у россиян на одной из локации, где размещалась их ПВО. Регулярно ПВО в Крыму выбивается", — рассказал Коваленко.

Обозреватель считает, что российская ПВО не справляется со своими прямыми задачами и уменьшается в потенциале в целом.

"Поэтому в ближайшее время этот участок может быть наиболее уязвимым для разного рода ракетных атак баллистического или иного типа", — отметил Александр Коваленко.

Также военно-политический обозреватель прокомментировал заявление немецкого министра обороны Писториуса о том, что жителям его государства стоит привыкать к мысли, что в Европе может в ближайшее время начаться война.

"На мой взгляд, такие заявления в первую очередь относятся к той ситуации, которая сейчас развивается в Секторе Газа и в Израиле. Мы видим, как в Европе прошла волна протестов и митингов в поддержку ХАМАС... В Европе тысячи, десятки тысяч мигрантов вышли на улицы европейских стран. Это говорит о том, что мультикультуристическая общеевропейская политика потерпела крах и сейчас Европа является заложником своего же мультикультуризма... Это наталкивает на мысль, что люди, которые вышли на протесты, в перспективе могут взять оружие уже на европейских просторах для того, чтобы отстаивать свою позицию. К сожалению, это может привести к определенному виду конфронтации, вплоть до некоторых военных действий", — считает Коваленко.

Напомним, 30 октября в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по Крыму. В ведомстве отчитались о якобы перехвате всех воздушных целей. Тем временем в оккупационной администрации сообщали о разрушениях, а местные жители публиковали видео пролета ракет.