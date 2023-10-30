8 ракет Strom Shadow: в Минобороны РФ заявили о массированном ударе по Крыму (видео)

В Минобороны РФ отчитались о якобы перехвате всех воздушных целей. Тем временем в оккупационной администрации сообщают о разрушениях, а местные жители публикуют видео пролета ракет.

Related video

В Минобороны Российской Федерации заявили, что Вооруженные силы Украины якобы запустили по территории оккупированного Крыма восемь крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны РФ утверждают, что все ракеты якобы были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Тем временем местные жители опубликовали видео пролета ракет над оккупированным полуостровом.

Последствия атаки на Крымский полуостров

По информации главы оккупационной администрации Севастополя Михаила Развожаева, в городе повреждены жилые объекты в результате "падения обломков". В городе зафиксированы следующие повреждения:

Обломки упали в частном секторе, рядом с железной дорогой, в районе Мекензиевых гор. Пострадал 57-летний мужчина, у которого есть средней тяжести рана на голени, но нет угрозы для его жизни. Также было небольшое возгорание травы.

Обломки упали на территории школы № 27 на северной стороне города. Детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях эвакуировали в убежище на цокольном этаже. Никто из них не пострадал.

На улице Пасечной обломки также упали на приусадебном участке, что вызвало небольшое возгорание травы, но его быстро потушили.

Обломки были обнаружены и на улице Мищенко, а также в одном из дворов в этом районе.

В районе Хуторского проезда обломками был пробит шифер на крыше дома, и осколки также оказались во дворе дома.

Обломки упали на жилой дом на Качинском шоссе, но возгорания не произошло.

По предварительным данным, в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова также упали обломки от сбитых воздушных целей.

Взрывы в Крыму 30 октября

Напомним, в оккупированном Крыму в результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Кроме того, утром 30 октября оккупанты сообщили об атаке морских дронов в районе Севастополя.

Через несколько часов вновь сообщили о взрывах, но их география расширилась. Громко было не только в Севастополе, но также в Новофедоровке и Саках. В частности, сообщалось, что в Новофедоровке могли ударить по аэродрому, а в Севастополе заметили столб дыма в районе Морвокзала.