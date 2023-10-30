Мобилизация в Украине: когда повестка считается врученной законно

Повестка считается врученной, если на ней стоит личная подпись человека, на имя которого выписан этот документ, утверждает юрист Татьяна Козян.

Мобилизация в Украине объявлена до 15 ноября 2023 года и может быть продлена еще на три месяца при условии сохранения военного положения. Во время всеобщей мобилизации всем мужчинам от 18 до 60 лет могут быть вручены повестки. Когда вручение повестки происходит с нарушением правил, такие действия являются незаконными и могут быть оспорены в суде. О том, какие требования предъявляются к оформлению повестки и как ее должны вручать, рассказала практикующий юрист в области военного права компании "Приходько і партнери" Татьяна Козян в комментарии для "РБК Україна".

Кто и где имеет право вручать повестки военнообязанным

Законодательство четко ограничивает список должностных лиц, которые имеют право вручать повестки во время всеобщей мобилизации. Такими полномочиями обладают:

представители ТЦК;

сотрудники СБУ;

представители Службы внешней разведки;

работники исполнительных органов местного самоуправления;

работодатели;

управляющие ОСМД.

При этом законом не регулируется, в каких местах могут вручать повестки уполномоченные лица. Существует только одно требование – лицо, вручающее повестку, должно находиться в этом месте на законных основаниях.

То есть, это могут быть любые публичные и общественные места со свободным доступом. В случае вручения повестки по месту жительства, уполномоченный представитель не имеет права проникать в дом без согласия проживающих там людей.

Правила оформления повестки

Что должно быть написано в повестке, чтобы она соответствовала порядку воинского учета:

название документа – "Повестка" с указанием номера документа;

полные ФИО военнообязанного;

адрес регистрации или места жительства военнообязанного;

номер распоряжения ТЦК о необходимости явки военнообязанного и его дата;

адрес ТЦК и СП, куда должен явиться военнообязанный;

дата и время явки в ТЦК;

должность, фамилия, инициалы и подпись начальника ТЦК, выдавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать ТЦК и СП, выдавшего документ.

Правила вручения повестки

"Судебная практика идет таким путем, что надлежаще врученной считается только та повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении", – пояснила Татьяна Козян.

Юрист отмечает, что когда вместо военнообязанного расписываются члены его семьи, друзья или соседи, повестка не считается врученной.

"Именно поэтому, если повестка была выдана не лично и на ней нет подписи военнообязанного, получатель может не являться в военкомат", – резюмировала Козян.

Напомним, Украину ожидает большая мобилизация: военный аналитик назвал основные причины. Военный Евгений Дикий отметил, желание украинцев не воевать является вполне нормальным, гораздо хуже, когда все рвутся на фронт.

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