"Уже в безопасности": из Авдеевки эвакуировали учительницу Раису Ивановну с кошкой Машей (фото)

Женщина жила в разрушенном доме и отказывалась выезжать из города, несмотря на опасность. Раньше она преподавала украинский язык и литературу авдеевским детям.

Из города Авдеевка в Донецкой области 30 октября удалось эвакуировать учительницу Раису Ивановну и ее кошку Машу, которые стали известны в соцсетях. Деталями поделилась пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Женщина долго отказывалась выезжать из этого ада, но в конце концов согласилась. Сейчас Раиса Ивановна уже в безопасности", — передала пресс-служба.

В полиции поблагодарили всех, кто присоединился к эвакуации, и тех, кто "ежедневно спасает жизни людей".

Как передавал Фокус, Раиса Ивановна — мирная жительница, которая оставалась в Авдеевке несмотря на регулярные обстрелы и штурмы российских оккупантов.

Известно, что в течение 30 лет она преподавала в местной школе украинский язык и литературу. До эвакуации она жила вместе с кошкой Машкой в разрушенном доме.

Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш предупредил, что ВС РФ подтягивают под Авдеевку свою технику и перебрасывают туда личный состав. По его словам, российские оккупанты устроили перегруппировку и "проводят активности своей пехотой".

30 октября командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силам обороны удалось "приземлить" очередной российский Су-25. Этот самолет стал уже шестым, уничтоженным на Авдеевском направлении с 10 октября.