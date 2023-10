Снаряды КНДР позволили ВС РФ перейти в наступление на востоке Украины, — росСМИ

По мнению экспертов, Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии. В сентябре грузы из КНДР стали прибывать по железной дороге на склады в Краснодарский край.

Российская Федерация пытается до начала зимы перехватить инициативу у Вооруженных сил Украины, и северокорейские снаряды ей могут в этом помочь. Российская оборонная промышленность увеличила темпы производства. Такое мнение высказали военный эксперт Райан Эванс и старший научный сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Майкл Кофман в подкасте War on the Rocks, сообщает издание The Moscow Times.

Обращение РФ за военной помощью к КНДР многими было воспринято с усмешкой. Россия — страна, претендующая на статус мировой державы, просит дать ей снаряды одну из беднейших стран мира.

"Северная Корея располагает огромным количеством артиллерии — этот шаг может оказаться решающим", — отметил Райан Эванс.

По их информации, российские корабли начали вывозить контейнеры, предположительно, с оружием из КНДР в Приморский край РФ еще с середины августа, а в сентябре эти грузы стали прибывать по железной дороге на склады в Краснодарский край.

"Поступления снарядов из КНДР сыграли определяющую роль в том, что Россия начала наступление на донецком фронте, пытаясь захватить Авдеевку на юго-востоке и Купянск – на северо-востоке. Посылая подразделения на так называемый "мясной штурм", российская армия подвергает украинские позиции безостановочным артиллерийским обстрелам", — пишут журналисты со ссылкой на El Pais.

Оружие КНДР для российской армии

Предоставленные Северной Кореей боеприпасы уже доставлены на военные склады в России и используются вооруженными силами страны-инициатора на фронте в конфликте с Украиной. Об этом 26 октября сообщило Министерство обороны Великобритании. По информации министерства, если КНДР сохранит текущие масштабы и темпы поставок военного оборудования в Россию, она станет одним из ключевых поставщиков вооружения для РФ, наряду с Ираном и Беларусью.

Кроме этого, в Литве призвали ускорить поставки снарядов Украине. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис уверен, что ЕС имеет ресурсы, чтобы превзойти поставки оружия Северной Кореи Российской Федерации.

Напомним, 12 октября Ким Чен Ын выразил надежду на победу Российской Федерации в борьбе с "политикой гегемонии империалистов" и пожелал президенту РФ Владимиру Путину "крепкого здоровья и успехов".