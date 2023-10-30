"Чувствуем и видим": ВС РФ применяют под Купянском химическое оружие, — командир ВСУ (видео)

По словам Дениса Ярославского, применение запрещенного на поле боя оружия фиксируется вторые сутки подряд. У украинских защитников начинает затрудняться дыхание и появляются ожоги.

Российские оккупанты начали применять химическое оружие против украинских защитников на Купянском направлении, а это запрещено. Об этом рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире телемарафона 30 октября.

По его словам, сейчас противник делает все для того, чтобы захватить важный для них участок — железнодорожную развязку Купянск-Узловой, поэтому применяет даже запрещенные методы ведения войны. Причина в том, что ЖД-логистика в приоритете для них.

"Враг использует артиллерию очень мощно. И начал со вчерашнего вечера использовать средства массового поражения, такие как газы. То есть, дыхание у бойцов затрудняется, ожоги, головокружение — мы это чувствуем и видим. Вторые сутки враг использует, систематически нам объявляет, когда он сделал выстрелы запрещенным оружием. Мы понимаем, что это началось. Все что россияне говорят, что нельзя использовать, они прежде всего используют", — заявил Денис Ярославский.

Отдельно командир подразделения разведки отметил, что противник уже не впервые применяет запрещенное оружие. К примеру, на Бахмутском направлении систематически использовался фосфор, перед этим в освобожденной Киевской области от химии отравились бойцы, а теперь эта тактика фиксируется и под Купянском.

"Первый раз мы со средствами химического оружия столкнулись в Гостомеле. Когда наше подразделение зашло в ангар, где был самолет "Мрiя", мы там отравились, потому что находились более трех часов. Было очень много госпитализированных бойцов, тогда мы это впервые почувствовали", — продолжил Денис Ярославский.

Напомним, 6 сентября заместитель начальника разведки батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов уже сообщал, что ВС РФ применяют химическое оружие против ВСУ. По его словам, оккупанты учатся, осваивают новое оружие и из-за этого во многих моментах действительно являются сложным соперником.