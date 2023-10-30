Между хуситами и армией Саудовской Аравии произошло боевое столкновение, — Bloomberg

По данным журналистов, в результате боевого столкновения саудовских солдат погибли в бою с силами хуситов погибло четыре человека.

Вооруженные силы Саудовской Аравии были приведены в состояние повышенной боевой готовности после смертоносных боев с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене, которые также пытались запустить ракету в сторону Израиля. Об этом сообщает издание Вloomberg.

По данным источника, четверо саудовских солдат погибли в бою с силами хуситов в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом.

Силы обороны Саудовской Аравии также перехватили ракету на территории Саудовской Аравии, выпущенную хуситами за последние несколько недель.

"Гибель саудовцев, произошедшая на прошлой неделе, стала первыми известными потерями среди вооруженных сил страны с тех пор, как в апреле прошлого года было достигнуто предварительное перемирие с хуситами", — говорится в сообщении.

Карта Саудовской Аравии

Напомним, что, по мнению западных экспертов, Ближний Восток может оказаться на грани потенциальной гонки ядерных вооружений. Об этом свидетельствует намерение Саудовская Аравии реализовать собственную ядерную программу.

Недавний интерес Саудовской Аравии к французским истребителям Dassault Rafale свидетельствует не только о растущем перевооружении стран Персидского залива, но и желании приобрести политический рычаг на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил, что его страна быстро получит ядерную бомбу, если главный соперник Иран успешно разработает собственное ядерное оружие.