Беспорядки в Дагестане: пассажиров рейса из Израиля эвакуировали на вертолетах, — СМИ

В МВД РФ сообщили, что из-за беспорядков силовики задержали до 83 человек. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что погромщики в аэропорту Махачкалы предали президента РФ Владимира Путина.

Пассажиров рейса Тель-Авив — Махачкала, которых в аэропорту "Уйташ" встретила толпа с палестинскими флагами и антисемитскими лозунгами, пришлось эвакуировать на вертолетах. Об этом сообщил российский портал "Медиазона".

Как рассказала журналистам пассажирка рейса Red Wings, сотни агрессивных бунтовщиков выбежали на летное поле. Из-за этого всех пассажиров не получилось доставить в Москву, пересадив на другой самолет. Поэтому людей посадили в автобусы и отвезли к двум вертолетам. На них их переправили на территорию военной базы.

"На военной базе нам сказали отключить телефоны, а потом и вовсе их забрали. Выдали простыню, наволочку и комнаты на двоих", — рассказала женщина, которая путешествовала вместе с семьей.

Сообщается, что только 30 октября людей доставили в Минеральные Воды, откуда они позже улетели в Москву.

Беспорядки в Дагестане: задержаны более 80 человек

В МВД РФ сообщили, что из-за беспорядков силовики задержали до 83 человек. В ведомстве отметили, что было проведено более 50 обысков, у многих изъяты телефоны, так как они являются "доказательственной базой" причастности арестованных к организации и участии в беспорядках.

Беспорядки в Дагестане: глава республики заявил о предательстве

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что погромщики в аэропорту Махачкалы предали лично российских оккупантов в Украине, а также лично президента РФ Владимира Путина.

В Росавиации отметили, что аэропорт Махачкалы возобновил работу 30 октября.

"При этом рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города", — сказано в сообщении.

Напомним, что Путин сказал, что за организацией событий в Махачкале якобы стоит Украина и западные спецслужбы. По его словам, ситуацию на Ближнем Востоке и другие конфликты в мире якобы пытаются использовать против России, чтобы дестабилизировать и расколоть российское общество. Для этого, он считает, и применяются различные провокации.