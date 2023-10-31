"Модификаций нужно немного": Украине нужны ракеты большей дальности от США, — Bloomberg

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, ВСУ также нуждаются в большем количестве тех ракет, которые уже были отправлены. Это ATACMS с кассетной боеголовкой, которые могут поражать цели на расстоянии в 165 километров.

ВСУ успешно использовали переданные Вашингтоном ATACMS для поражения российских складов боеприпасов и вертолетов, однако им нужны ракеты большей дальности. Об этом сообщил посол Украины в США Оксана Маркарова, пишет Bloomberg.

"Они имеют значение на поле боя, и чем больше мы сможем получить, тем лучше мы сможем подготовить поле битвы", — сказала она после своего выступления на конференции в Вашингтоне.

По ее словам, Украина также нуждается в большем количестве тех ракет, которые уже были отправлены. Это ATACMS с кассетной боеголовкой, которые могут поражать цели на расстоянии в 165 километров.

Маркарова также сказала, что РФ переместила свое оборудование за пределы досягаемости украинских систем дальнего действия, когда считала, что Украина не сможет получить ATACMS.

Журналисты отметили, что ATACMS может запускаться из тех же пусковых установок HIMARS, которые Украина использует для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно. Залпом из одной и той же пусковой установки производится залп только одного ATACMS.

Как заявил покупатель армейского оружия Дуг Буш, модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки для запуска ATACMS, небольшие.

"Некоторые кабели, некоторое программное обеспечение — это не существенно", — сказал он.

Напомним, что эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко сказал, что ракеты ATACMS дальностью 300 км и F-16 изменят ситуацию на поле боя. Он отметил, что современные модификации ATACMS позволяют работать именно на 300 км, а самолеты F-16 — в радиусе до 200 км. Это оружие поможет приблизить Украину к победе над РФ.