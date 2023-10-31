Расстрел семьи в Волновахе: задержали двух солдат с Дальнего Востока, — Следком РФ (фото)

В Следственном комитете Российской Федерации заявили, что мотив поступка оккупантов — "конфликт на бытовой почве".

Задержали двух российских военных по подозрению в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе Донецкой области. По словам оккупантов, виновными оказались "военнослужащие-контрактники с Дальнего Востока". Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

В Следкоме заявили, что в результате совместной работы сотрудников следственного управления во взаимодействии с оперативными подразделениями регионального УМВД России, удалось установить личности двух мужчин, которые были причастны к совершению этого преступления.

"Они являются российскими военнослужащими Дальнего Востока, которые проходят военную службу по контракту", — отмечают в Следственном комитете РФ.

Оккупанты убили целую семью

Также там заявили, что тела были обнаружены в помещении частного жилого дома с огнестрельными ранениями. Подозреваемых задержали и доставили в следственный отдел.

"С ними проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, а также закрепление доказательной базы", — добавили в Следкоме.

В стране-агрессоре назвали мотивом поступка подозреваемых "конфликт на бытовой почве".

Убийство семьи в Волновахе: детали

Напомним, 29 октября стало известно о смерти девяти человек в Волновахе. Группа преступников приехала на место преступления на мотоцикле, имела при себе оружие с глушителем. Людей расстреляли прямо в кроватях и во сне.

Оккупанты убили целую семью

На фотографиях, которые опубликовали впоследствии, видны тела людей, которые лежат в кроватях, потому что не успевали даже пошевелиться, когда их убивали.

30 октября пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что среди погибших три женщины и двое несовершеннолетних детей 2014 и 2018 годов рождения.