Украинские военные продвинулись на левом берегу Днепра, — ISW (карта)

Украинские военные контролируют центральную часть Крынок, что в 30 километрах от Херсона и двух километрах от реки Днепр, рассказали в Институте изучения войны.

Вооруженные Силы Украины расширили свою зону контроля на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 30 октября.

"Украинские войска продолжают удерживать позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области", — говорится в сообщении.

Аналитики со ссылкой на российские источники заявили, что ВСУ контролируют центральную часть Крынок, что в 30 километрах к востоку от Херсона и двух километрах от реки Днепр. По сообщению российского военкора, Силы обороны незначительно расширили свою зону контроля к западу от Крынок.

Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 30 октября, российские военные удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Крынок. Зато российские источники, в том числе и канал, связанный с ЧВК "Вагнер", сообщили об отсутствии у оккупантов средств контрбатарейной борьбы, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств управления на Херсонском направлении.

Кроме этого, аналитики отметили, что российские военные продолжили наносить авиаудары по правому берегу Херсонской области. По информации оперативного командования "Юг", оккупанты применили 37 управляемых бомб КАБ для ударов.

Карта боевых действий

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 29 октября сообщили, что украинские военные удерживают некоторые позиции в Крынках Херсонской области. Также ВСУ продолжают ограниченные атаки на восточном берегу Днепра в районе Антоновского железнодорожного моста. Однако по словам пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Натальи Гуменюк, пока нельзя в утвердительном тоне говорить о высадке украинских бойцов на левом берегу Херсонской области.

25 октября в Министерстве обороны Великобритании заявили, что боевые действия активизировались у берегов низовьев Днепра. В разведке отметили, что ВСУ предоставили приоритет операциям в этом секторе, строя плацдармы на левом берегу Днепра.