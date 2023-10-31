ВС РФ продвинулись под Купянском, а ВСУ возвращают позиции под Сватово, — ISW (карта)

По данным аналитиков, у контратак ВСУ могут быть ограниченные успехи в районе Купянск–Сватово–Кременная. Возможно, удалось вернуть некоторые позиции в районе Райгородки, что в 12 км от Сватово.

Накануне, 30 октября, оккупационные войска продолжали наступательные действия в районе Купянска, Сватово, Кременной — и добились некоторого продвижения, что подтверждается геолоцированными кадрами. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 30 октября.

На опубликованных кадрах видно, что российские войска незначительно продвинулись в направлении Торского (8 км от Кременной).

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных наземных атаках ВС РФ на Купянском направлении в районе Синьковки (7 км от Купянска), Ивановки (20 км) и Терн (15 км от Кременной).

В украинской погранично-десантной бригаде "Сталевий кордон" объяснили, что наиболее активная часть Купянского фронта проходит в районе Синьковки и Ивановки, при этом для атак на Купянск российские войска задействуют группы по 10–30 человек.

Карта боев в районе Купянска

Со стороны россиян продолжаются попытки занять левый берег реки Оскол.

По утверждениям российских источников, продвижение, в т.ч. подразделений ВДВ, наблюдалось в направлении Купянска и в районе Кременной.

Аналитики также ссылаются на главу Чечни Рамзана Кадырова, опубликовавшего кадры, на которых группа чеченского спецподразделения "Амура" якобы наносит удары по украинским позициям в Серебрянском лесничестве, недалеко от Кременной.

Источники из РФ также сообщили, что 30 октября ВСУ провели контратаки в направлении Купянск–Сватово–Кременная, при этом добились ограниченных успехов. Еще один провоенный российский блогер заявил, что Силы обороны Украины контратаковали и при этом вернули некоторые позиции в районе Райгородки (12 км от Сватово).

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится о том, что противник препятствует пополнению резервов ВСУ на Северском и Слобожанском направлениях. Военное присутствие сохраняется в приграничных районах, ведется активная диверсионная деятельность. Уплотняются минные поля вдоль границы в Белгородской области.

"В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки "Хортица" на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка, где наши защитники отразили две атаки противника", — отмечается в сообщении.

Напомним, что аналитики ISW несколько дней кряду отмечают продвижение Сил обороны в районе Бахмута.

Также сообщалось, что, по данным ISW, российские войска начали использовать новые умные бомбы с "лазерным и спутниковым наведением".