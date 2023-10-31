Украина покупает турецкие кассетные боеприпасы через посредничество Румынии, — СМИ

По данным журналистов, украинская армия получила 18 партий боеприпасов, каждый из которых имеет 88 суббоеприпасов. Официально Киев и Анкара отрицали поставки снарядов.

Через несколько недель после того, как США официально согласились передать Украине кассетные боеприпасы, украинская армия получила 18 партий из Турции. Об этом сообщает Defense One.

Журналист собрал данные с сервиса Import Genius, агрегатора с данными о торговле, и оказалось, что 31 июля в Украину прибыло 18 партий кассетных боеприпасов M483A1 турецкого происхождения. Каждый боеприпас имеет 88 суббоеприпасов для увеличения площади поражения. Утверждается, что в М483А1 до 14% суббоеприпасов не взрываются.

Кассетный боеприпас M483A1

В поставку боеприпасов из Турции была вовлечена румынская торговая компания Romtehnica, которая принадлежит Минобороны страны, поэтому точно установить участие Анкары невозможно. Официально Турция и Украина отрицают, что кассетные боеприпасы турецкого производства имеются в ВСУ.

В поставках не указаны прямо количество снарядов или цена за один снаряд. Однако использовав вес партии и одного боеприпаса автор пришел к выводу, что Киев приобрел 6074 боеприпасов по цене 2972 доллара за один снаряд. Их производили в период между 1994 и 2022 года. Перед поставкой их восстановили.

Стоимость одного боеприпаса, по мнению аналитика Дина Локвуда Forecast International, учитывая возраст боеприпасов Киев мог переплатить 25% от "справедливой цены". Однако аналитик Марк Кансиан CSIS говорит, что скорее всего цена справедливая. Сейчас армия США покупает один боеприпас вместе с метательным зарядом и запалом за 3000 долларов.

Напомним, 24 июля аналитики показали кассетные боеприпасы М864 на вооружении ВСУ.

25 августа бойцы ВСУ показали, как разбирают кассетные боеприпасы для создания сбросов для дронов.